Українська модель і володарка грудей 13-го розміру Міла Кузнєцова вразила одкровеннями про свої форми

Як пише Politeka.net, красуня розмістила в соцмережі "Instagram" гаряче селфі, на якому постала у сукні з бездонним декольте. Вона злегка нахилилася до камери, показавши пишний бюст у всій красі, а вільною рукою поправила волосся, зібране в хвіст.

"Деякі думають, що в слові "бодіпозитив" головна частина - "боді". А ось і ні! У ньому головне - "позитив". Бодіпозитив-це історія не про тіло, а про любов і прийняття. Себе та інших", - заявила Міла Кузнєцова в описі. - "Посмішка і гарний настрій - найважливіша частина бодіпозитиву, але вони самі підтягнуться, якщо перестати заганятися і почати жити ;) і доповім я вам, мало на світі є людей, настільки позитивних і бодіпозитивних одночасно, як я і мої передплатниці в нас стільки любові і тепла - вистачить, щоб весь світ обійняти".

Користувачі соціальної мережі в коментарях залишили багато теплих слів про зовнішність і життєву позицію моделі:

"Я вперше чую це слово, але хочеться зануритися обличчям в це прекрасне місце, груди"; "хороша картинка вау виглядаєш красивою, мила xx❤️❤️❤️"; "Міла, ти дуже красиво і симпатично виглядаєш, мені подобається"; "розумничка 👏"; "прекрасна жінка".

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