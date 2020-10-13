43-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, розбурхала мережу цікавим заняттям, яке назвала "тихим полюванням"

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як разом з доньками збирає гриби в лісі на Чернігівщині.

Так, з мінімумом косметики, без зайвої помпезності, з хвостиком на голові, в джинсах і спортивній кофті, Камалія встала на коліна і продемонструвала свій "улов". На інших кадрах, мрійливо спрямувавши свій погляд кудись вдалину, артистка хвалилася величиною знайдених грибів.

Крім того співачка показала підрослих дочок - маминих помічниць.

"На вихідних їздили в Чернігівську область на "тихе полювання". Як же добре в лісі! І грибочки в цьому році знатні", - повідомила вона в підписі.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"А де ж ваш чоловік? Знімає?" - "Удома. Він не любитель"

"Дочки які красуні. Копія мами і тата 👍 👍 "

"Камалія, ви після хвороби схудли"

"Камалія, ви хоч на нормальну жінку схожі без всяких цих пафосностей!! Розумничка 😚обожнюємо вас"

"Ви навіть в лісі як цариця лісова!! Чудово виглядаєте, дуже схудли🔥 🔥 🔥дівчатка лялечки🙌"

"Без макіяжу можна дати років 17. Така мила!"

Раніше ми повідомляли, Камалія показала себе без косметики в домашньому одязі на городі. Співачка, яка переборола китайський вірус, вирішила заглянути на грядки, щоб зібрати урожай помідорів.

"Камалія, ви прекрасні в будь-якому вигляді: і городниця, і медсестра, і співачка, і мама - одним словом красива, добра жінка"; "не дивно, що Захур полюбив таку чудову жінку"; "набридли ті пафосні фото зірок з голими сраками. А такі фото розкривають людину по-іншому", - відреагували шанувальники.

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