43-летняя украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, ошарашила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в собственном огороде. От пышных причесок и ярких макияжей - не осталось и следа, Камалия показала себя во всей натуральной красоте за любимым занятием.

Певица с гордостью продемонстрировала собранный урожай спелых помидоров.

"А вот и мой томатный урожай😉 Перед первой репетицией после «короны» успела забежать на огородик. В этом году помидорчики (и не только) уродили 🍅🥒🌶🧅🥬", - сообщила она в подписи.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, щедро наградив артистку комплиментами в комментариях:

"Красиво! 👍Вам нужно их продавать: помидоры от Камалии👍😊 Разметут!"

"Красотень. Хозяйка 👏"

"Камалия, вы прекрасны в любом облике: и огородница, и медсестра, и певица, и мама - одним словом красивая, добрая женщина"

"Ух ты!!! Замечательный у Вас огородик и классный урожай!!! ❤️🍅❤️😍"

"Какой урожай!! вы не только великолепно поёте, но и хозяюшка отменная!👍"

"Неудивительно, что Захур полюбил такую замечательную женщину, хозяйку, красавицу и просто прекрасного человека! Уважаю!"

"Надоели те пафосные фото звезд с голыми сраками. А такие фото раскрывают человека по-другому. Такой уют, чистота, простота. Приятно смотреть"

До этого мы сообщали, что семью Камалии настигла беда: все ее родные, а также прислуга заразились китайским вирусом. Произошло это в середине сентября. В настоящий момент, по словам певицы, заразу удалось победить.

"У меня заболевание протекает в легкой форме, у Захура и моей мамы в средне-тяжелой форме, нянь наших детей мы положили в больницу, - делилась певица. - И не говорите мне, почему я без маски хожу при ребенке... Мы болеем всей семьей больше 10 дней. У Мирабеллы слабые признаки коронавируса, у Арабеллы был кашель, была высокая, а сейчас субфебрильная, температура".

Напомним, самая богатая певица Украины попала в беду, семью спасают врачи: "становится очень поздно..."

Также Politeka писала, что дочь-близняшка самой богатой певицы Украины ошарашила проделками.