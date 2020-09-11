Супруга миллиардера Мохаммада Захура певица Камалия заявила, что заболела китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Певица утверждает, что соблюдала все правила предосторожности, предписанные карантинными ограничениями, однако ей это не помогло.

"Вот и наш дом не миновал COVID-19. Раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь и наша семья", – написала она.

По мнению Камалии, главная опасность китайского вируса в том, что многие первоначально воспринимают его как обычную простуду или отравление и не соблюдают режим самоизоляции, тем самым заражая окружающих.

"Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьёзными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!", – добавила звезда.

Politeka сообщала, что известная украинская певица Камалия рассказала об ограблении. Камалия сообщила, что она должна была переезжать в столичную квартиру, когда все произошло. Вещи уже успели перевезти на новое место, где все украли.

"Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую. И уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте", - отмечает Камалия, вспоминая ограбление.

Когда певица была еще во Львове, им позвонили из Киева и сказали, что произошла беда - в квартиру, которая располагалась на верхних этажах, проникли злоумышленники.

"Родители были в панике. Мы купили билеты на первый же поезд и поехали в столицу, - вспоминает звезда. - Наша квартира находилась на Теремках на 9-м этаже. Воры залезли по пожарному шлангу с технического этажа. Затем выбили форточку, через окно проникли в квартиру и вынесли очень много вещей ночью через двери".

Также Камалия поразила выходкой с двумя мужчинами. На опубликованном снимке Камалия позировала на руках у двух мужчин, задрав при этом ноги.

"Дорогой друг Эпифанио Лопез с Днём рождения! Считаю, что случайных встреч не бывает, благодарю тебя за наше общее творчество! Реализации тебе в твоих начинаниях, будь счастлив", - говорится в сообщении.

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