43-летняя украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, взбудоражила сеть любопытным занятием, которое назвала "тихой охотой"

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как вместе с дочерьми собирает грибы в лесу на Черниговщине.

Так, с минимумом косметики, без излишней помпезности, с хвостиком на голове, в джинсах и спортивной кофте, Камалия встала на колени и продемонстрировала свой "улов". На других кадрах, мечтательно устремив свой взор куда-то вдаль, артистка хвасталась величиной найденных грибов.

Кроме того певица показала подросших дочерей - маминых помощниц.

"На выходных ездили в Черниговскую область на «тихую охоту». Как же хорошо в лесу! И грибочки в этом году знатные🍁🦔🐿🍄🍲", - сообщила она в подписи.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"А где же ваш муж? Снимает?" - "Дома. Он не любитель"

"Дочери какие красавицы. Копия мамы и папы👍👍"

"Камалия, вы после болезни похудели"

"Камалия, вы хоть на нормальную женщину похожи без всяких этих пафосностей!! Умничка 😚обожаем вас"

"Вы даже в лесу как Царица лесная!! Прекрасно выглядите, очень похудели🔥🔥🔥девочки куколки🙌"

"Без макияжа можно дать лет 17. Такая милая!"

Ранее мы сообщали, Камалия показала себя без косметики в домашней одежде на огороде. Переборовшая китайский вирус певица решила заглянуть на грядки, чтобы собрать урожай помидоров.

"Камалия, вы прекрасны в любом облике: и огородница, и медсестра, и певица, и мама - одним словом красивая, добрая женщина"; "Неудивительно, что Захур полюбил такую замечательную женщину"; "Надоели те пафосные фото звезд с голыми сраками. А такие фото раскрывают человека по-другому", - отреагировали поклонники.

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