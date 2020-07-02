"Уже видно, какая будет..."

Самая богатая певица Украины Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, рассказала о шалостях семилетней дочери Мирабеллы

Как передает Politeka.net, артистка, чей микроблог в Инстаграм в последнее время пестрит от фото конных соревнований, объяснила, что на самом деле ничего не выставляла. Оказывается, это Мирабелла пользовалась ее аккаунтом - девочке очень сильно хотелось похвастаться успехами матери.

"Мой аккаунт в Instagram теперь контролирует Мирабелла. Я подарила ей свой телефон, и мой аккаунт в Instagram был там. Все мои фотографии и ее фото и видео с соревнований по выездке были опубликованы Мирабеллой без моего ведома. Но для 7-летней девочки они очень даже ничего", - оправдалась Камалия, сопроводив пост фото дочки-проказницы.

Отметим, певица также сообщила, что заняла 3 место в схеме L5 среди спортсменов на 1 этапе Открытых региональных соревнований по выездке "Equides Dressage Cup".

Пользователи кинулись обсуждать ситуацию, отмечая, как изобретательна и красива Мирабелла.

"Мирабелушка! Ты красивенькая и милая девочка! Удачи тебе!😍👍❤️"

"Камалия, вау, уже видно, какая красавица будет!!! 🔥🔥🔥"

"Глаз не оторвать, какая милашечка. 😍😍😍"

"Какая красивая😍 копия мама💗 "



"малесенька, змінюється на поки ще дівчинку, но вже симпатюлю😆"

"Мирабелла умничка! Снимает отличные видео под шикарные песни самой волшебной @kamaliyaofficial ❤️😍"

Ранее мы сообщали, Камалия восхитила внешним видом в костюме для конного спорта, чего только стоят белые облегающие штаны, подчеркнувшие ее аппетитную фигурку.

"Грациозны! 😍", "Порода!!!", "Очень к лицу одежда наездницы!", "Молодцы!🥇🥇🥇🐎❤️ и ещё играет моя любимая песня Вільна❤️", Легко, красиво, грациозно и впечатляюще!", - комментировали пользователи.

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