Популярна українська співачка Надя Дорофєєва блиснула ідеальними ніжками в спокусливому "утепленому" образі
Зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зі зниженням температури українці починають поступово переглядати свій гардероб, переходячи на більш теплі речі. Дорофєєва не стала винятком і показала свій новий осінній образ.
На фото зірка позує біля білої стіни в короткій чорній сукні з довгими рукавами, що нагадує балахон. Спідниця вбрання ледь прикриває ніжки красуні, виставляючи на загальний огляд її колготи в сіточку з прикрасою зі страз, що нагадує край панчіх.
"Утеплилася", - підписала знімок Дорофєєва.
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У коментарях до посту встиг відзначитися її чоловік Дантес, який залишив під фото купу смайликів з вогнем і сердечками.
Фанати співачки також не залишилися осторонь.
"Неймовірно ти дуже красива прям заздрю тобі білою заздрістю", "Так подобається цей образ і зачіска найкрасивіша дівчина в Україні, та й у всьому світі", "та так застудитися можна. Краще так не утеплятися", "просто бомба", "Утеплилася...) Але все така ж солоденька", - пишуть люди в коментарях.
Раніше Надя опублікувала фото, на якому постала перед шанувальниками в стильному осінньому образі. На ній чорний костюм з короткого топа і вільних штанів з оригінальними вирізами, які додають поряд нотку пікантності. На плечі Дорофєєва недбало накинула чорну осінню куртку. Зірка стоїть, притулившись до автомобіля, і дивиться кудись убік.
"Осінь", - лаконічно підписала знімок Надя.
Нагадавши, грайлива Надя Дорофєєва в сітці потрясла "горішком", засвітивши зайве: "Нарешті, дочекалися...".
Як повідомляла Politeka, з чоловіком Дорофєєвої Дантесом трапилася біда, з'явилися фото: "Хлопці, будьте обережніше!".
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала, що таке стиль, в наряді зі сміливими вирізами.