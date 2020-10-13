Популярная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула идеальными ножками в соблазнительном «утепленном» образе

Звезда опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

С понижением температуры украинцы начинают постепенно пересматривать свой гардероб, переходя на более теплые вещи. Дорофеева не стала исключением и показала свой новый осенний образ.

На фото звезда позирует у белой стены в коротком черном платье с длинными рукавами, напоминающем балахон. Юбка наряда едва прикрывает ножки красотки, выставляя на всеобщее обозрение ее колготы в сеточку с украшением из страз, напоминающим край чулок.

«Утеплилась», - подписала снимок Дорофеева.

В комментариях к посту успел отметиться ее муж Дантес, который оставил под фото кучу смайликов с огнем и сердечками.

Фанаты певицы также не остались в стороне.

«Невероятно ты очень красивая прям завидую тебе белой завистью», «Так нравится этот образ и прическа самая красивая девушка в Украине, да и во всём мире», «Да так простудиться можно. Лучше так не утепляться», «Просто бомба», «Утеплилась...) Но все такая же сладенькая», - пишут люди в комментариях.

Ранее Надя опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в стильном осеннем образе. На ней черный костюм из короткого топа и свободных штанов с оригинальными вырезами, которые добавляют наряду нотку пикантности. На плечи Дорофеева небрежно накинула черную осеннюю куртку. Звезда стоит, прислонившись к автомобилю, и смотрит куда-то в сторону.

«Осень», - лаконично подписала снимок Надя.

Напомним, игривая Надя Дорофеева в сетке потрясла «орешком», засветив лишнее: «Наконец-то, дождались…».

Как сообщала Politeka, с мужем Дорофеевой Дантесом случилась беда, появились фото: «Ребят, будьте осторожнее!».

Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что такое стиль, в наряде со смелыми вырезами.