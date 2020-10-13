Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк у спідниці з високим розрізом розповіла про свої повсякденні звички

Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому красуня розповіла про свою любов до кави, а особливо – до осінніх версій напою з різними добавками. Заворотнюк зізналася, що в процесі повсякденної суєти нерідко забігає в кав'ярню, щоб насолодитися ароматним напоєм.

На доказ своїх слів дочка відомої актриси поділилася по-справжньому осінньої фотографією. На ній Заворотнюк йде по вулиці зі стаканчиком кави в руках. На ній затишний вільний светр кольору слонової кістки і оригінальна довга спідниця світло-блакитного відтінку з високим вирізом. Пікантна деталь дозволяє дівчині продемонструвати свої стрункі ніжки навіть в не саму теплу осінню погоду.

Шанувальники Заворотнюк не змогли пройти повз такого знімка і тут же почали його коментувати.

"Ганнуся, красуня) дуже красиве, атмосферне фото!", "Краса гарного дня тобі", "яка ви красива дівчина. Захоплююся вами", "яка затишна, атмосферна фотографія", "Нереально красива. Відмінного дня вам", "Окей, а тепер серйозно я подумала що це Анастасія Заворотнюк, ну а ви красуня", "так схожі на маму на цьому фото", "Анна яка ви красива. Я Вами захоплююся", - пишуть люди.

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