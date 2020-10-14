Коли в шлюбі щось не складається, пари розлучаються і знаходять собі нових дружин або чоловіків 

Напевно, зараз всі знають, з ким складаються або не перебувають у відносинах відомі чоловіки, пише  Politeka.net. Подивімось на фото перших дружин знаменитостей. 

Зараз відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов перебуває у відносинах з не менш відомою моделлю Катею Осадчою. Подружжя виховує двох дітей - першого сина Каті від попереднього шлюбу і спільного сина. Однак, варто відзначити, що кілька років тому Горбунов був одружений на іншій - балетній танцівниці Людмилі, яка була старша за чоловіка на 10 років. 

Подружжя пробуло разом 15 років. Людмила свого часу розлучилася з чоловіком заради актора. У пари не було спільних дітей, але Юрій удочерив дочку Людмили від першого чоловіка, Ксюшу.

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Російський шоумен, Гарік Харламов, кинув дружину заради актриси Христини Асмус, з якою також розлучився в цьому році. Перша дружина артиста - Юлія Лещенко вимагала від екс-чоловіка 2/3 спільно нажитого майна. 

Варто відзначити, що шоумен зустрічався з Юлією чотири роки до того, як узаконити стосунки. Кажуть, що причиною зради Гаріка стало те, що у пари не було спадкоємців. 

Гарик Харламов не пошел на примирение с женой #собственность #развод #право Резидент Comedy Club и его...

Gepostet von Право собственности am Mittwoch, 7. August 2013

Український репер Потап одружився в 19 років на Ірині Горовій. На той момент у молодої жінки вже була дочка, яку артист удочерив. Пізніше у пари народився спільний син. У 2014 році подружжя розлучилося, бо Потап став крутити роман з колегою - Настею Каменських. З останньою репер уклав шлюб торік. 

Потап и Ирина Горовая объявили о разводе: http://jetsetter.ua/stati/novosti/potap-i-irina-gorovaya-obyavili-o-razvode-19778.html #jetsetterua

Gepostet von JetSetter.ua am Donnerstag, 1. Dezember 2016

Російський співак Микола Басков одружився у 2001 році. Обраницею стала дочка впливового бізнесмена Світлана Шпігель. Батько дівчини фінансово допоміг стати Баскову відомим.

Шлюб тривав 8 років, в якому у артиста є син. Чому пара розлучилася - не відомо, але Світлана не раз натякала на пристрасті Баскова до чоловіків.

Gepostet von Ева Ленина am Montag, 12. Juni 2017

Відомий продюсер Костянтин Меладзе прожив 19 років з красунею Яною Сум. Жінка багато років терпіла зради чоловіка. Після того, як Меладзе по-справжньому закохався в співачку Віру Брежнєву, пара розлучилася. До слова, продюсер зраджував дружині з Вірою не один рік. 

Экс-жена Константина Меладзе открыла правду о воспитании сына-аутиста Недавно Яна Сумм создала центр помощи детям с...

Gepostet von StarHit СтарХит am Dienstag, 2. Februar 2016

Брат Костянтина, Валерій Меладзе, одружився з Іриною Малухіною, коли обом було по 20 років. Подружжя прожило разом 25 років, виховуючи трьох дочок.

Пара розлучилася в кінці 2013 року, після того, як коханка Меладзе, Альбіна Джанабаєва, завагітніла від нього другим сином.

Gepostet von Марина Кручинина am Montag, 7. März 2016

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»

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