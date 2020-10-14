Коли в шлюбі щось не складається, пари розлучаються і знаходять собі нових дружин або чоловіків
Напевно, зараз всі знають, з ким складаються або не перебувають у відносинах відомі чоловіки, пише Politeka.net. Подивімось на фото перших дружин знаменитостей.
Зараз відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов перебуває у відносинах з не менш відомою моделлю Катею Осадчою. Подружжя виховує двох дітей - першого сина Каті від попереднього шлюбу і спільного сина. Однак, варто відзначити, що кілька років тому Горбунов був одружений на іншій - балетній танцівниці Людмилі, яка була старша за чоловіка на 10 років.
Подружжя пробуло разом 15 років. Людмила свого часу розлучилася з чоловіком заради актора. У пари не було спільних дітей, але Юрій удочерив дочку Людмили від першого чоловіка, Ксюшу.
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Російський шоумен, Гарік Харламов, кинув дружину заради актриси Христини Асмус, з якою також розлучився в цьому році. Перша дружина артиста - Юлія Лещенко вимагала від екс-чоловіка 2/3 спільно нажитого майна.
Варто відзначити, що шоумен зустрічався з Юлією чотири роки до того, як узаконити стосунки. Кажуть, що причиною зради Гаріка стало те, що у пари не було спадкоємців.
Український репер Потап одружився в 19 років на Ірині Горовій. На той момент у молодої жінки вже була дочка, яку артист удочерив. Пізніше у пари народився спільний син. У 2014 році подружжя розлучилося, бо Потап став крутити роман з колегою - Настею Каменських. З останньою репер уклав шлюб торік.
Російський співак Микола Басков одружився у 2001 році. Обраницею стала дочка впливового бізнесмена Світлана Шпігель. Батько дівчини фінансово допоміг стати Баскову відомим.
Шлюб тривав 8 років, в якому у артиста є син. Чому пара розлучилася - не відомо, але Світлана не раз натякала на пристрасті Баскова до чоловіків.
Відомий продюсер Костянтин Меладзе прожив 19 років з красунею Яною Сум. Жінка багато років терпіла зради чоловіка. Після того, як Меладзе по-справжньому закохався в співачку Віру Брежнєву, пара розлучилася. До слова, продюсер зраджував дружині з Вірою не один рік.
Брат Костянтина, Валерій Меладзе, одружився з Іриною Малухіною, коли обом було по 20 років. Подружжя прожило разом 25 років, виховуючи трьох дочок.
Пара розлучилася в кінці 2013 року, після того, як коханка Меладзе, Альбіна Джанабаєва, завагітніла від нього другим сином.
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