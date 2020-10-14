Когда в браке что-то не складывается, пары расстаются и находят себе новых жен или мужей
Наверно, сейчас все знают, с кем состоят или не состоят в отношениях известные мужчины, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на фото первых жен знаменитостей.
Сейчас известный телеведущий и актер Юрий Горбунов состоит в отношениях с не менее известной моделью Катей Осадчей. Супруги воспитывают двоих детей - первого сына Кати от предыдущего брака и общего сына. Однако, стоит отметить, что несколько лет назад Горбунов был женат на другой - балетной танцовщице Людмиле, которая была старше мужа на 10 лет.
Супруги пробыли вместе 15 лет. Людмила в свое время развелась с мужем ради актера. У пары не было общих детей, но Юрий удочерил дочь Людмилы от первого мужа, Ксюшу.
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Российский шоумен, Гарик Харламов, бросил жену ради актрисы Кристины Асмус, с которой также расстался в этом году. Первая жена артиста - Юлия Лещенко потребовала от экс-супруга 2/3 совместно нажитого имущества.
Стоит отметить, что шоумен встречался с Юлией четыре года до того, как узаконить отношения. Говорят, что причиной измены Гарика стало то, что у пары не было наследников.
Украинский рэпер Потап женился в 19 лет на Ирине Горовой. На тот момент у молодой женщины уже была дочь, которую артист удочерил. Позже у пары родился общий сын. В 2014 году супруги развелись, так как Потап стал крутить роман с коллегой - Настей Каменских. С последней рэпер заключил брак в прошлом году.
Российский певец Николай Басков женился в 2001 году. Избранницей стала дочь влиятельного бизнесмена Светлана Шпигель. Отец девушки финансово помог стать Баскову известным.
Брак продлился 8 лет, в котором у артиста есть сын. Почему пара развелась — не известно, но Светлана не раз намекала на пристрастия Баскова к мужчинам.
Известный продюсер Константин Меладзе прожил 19 лет с красоткой Яной Сумм. Женщина много лет терпела измены супруга. После того, как Меладзе по-настоящему влюбился в певицу Веру Брежневу, пара рассталась. К слову, продюсер изменял жене с Верой ни один год.
Брат Константина, Валерий Меладзе, женился на Ирине Малухиной, когда обоим было по 20 лет. Супруги прожили вместе 25 лет, воспитывая троих дочек.
Пара развелась в конце 2013 года, после того, как любовница Меладзе, Альбина Джанабаева, забеременела от него вторым сыном.
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