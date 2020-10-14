Когда в браке что-то не складывается, пары расстаются и находят себе новых жен или мужей

Наверно, сейчас все знают, с кем состоят или не состоят в отношениях известные мужчины, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на фото первых жен знаменитостей.

Сейчас известный телеведущий и актер Юрий Горбунов состоит в отношениях с не менее известной моделью Катей Осадчей. Супруги воспитывают двоих детей - первого сына Кати от предыдущего брака и общего сына. Однако, стоит отметить, что несколько лет назад Горбунов был женат на другой - балетной танцовщице Людмиле, которая была старше мужа на 10 лет.

Супруги пробыли вместе 15 лет. Людмила в свое время развелась с мужем ради актера. У пары не было общих детей, но Юрий удочерил дочь Людмилы от первого мужа, Ксюшу.

Российский шоумен, Гарик Харламов, бросил жену ради актрисы Кристины Асмус, с которой также расстался в этом году. Первая жена артиста - Юлия Лещенко потребовала от экс-супруга 2/3 совместно нажитого имущества.

Стоит отметить, что шоумен встречался с Юлией четыре года до того, как узаконить отношения. Говорят, что причиной измены Гарика стало то, что у пары не было наследников.

Гарик Харламов не пошел на примирение с женой #собственность #развод #право Резидент Comedy Club и его... Gepostet von Право собственности am Mittwoch, 7. August 2013

Украинский рэпер Потап женился в 19 лет на Ирине Горовой. На тот момент у молодой женщины уже была дочь, которую артист удочерил. Позже у пары родился общий сын. В 2014 году супруги развелись, так как Потап стал крутить роман с коллегой - Настей Каменских. С последней рэпер заключил брак в прошлом году.

Потап и Ирина Горовая объявили о разводе: http://jetsetter.ua/stati/novosti/potap-i-irina-gorovaya-obyavili-o-razvode-19778.html #jetsetterua Gepostet von JetSetter.ua am Donnerstag, 1. Dezember 2016

Российский певец Николай Басков женился в 2001 году. Избранницей стала дочь влиятельного бизнесмена Светлана Шпигель. Отец девушки финансово помог стать Баскову известным.

Брак продлился 8 лет, в котором у артиста есть сын. Почему пара развелась — не известно, но Светлана не раз намекала на пристрастия Баскова к мужчинам.

Известный продюсер Константин Меладзе прожил 19 лет с красоткой Яной Сумм. Женщина много лет терпела измены супруга. После того, как Меладзе по-настоящему влюбился в певицу Веру Брежневу, пара рассталась. К слову, продюсер изменял жене с Верой ни один год.

Экс-жена Константина Меладзе открыла правду о воспитании сына-аутиста Недавно Яна Сумм создала центр помощи детям с... Gepostet von StarHit СтарХит am Dienstag, 2. Februar 2016

Брат Константина, Валерий Меладзе, женился на Ирине Малухиной, когда обоим было по 20 лет. Супруги прожили вместе 25 лет, воспитывая троих дочек.

Пара развелась в конце 2013 года, после того, как любовница Меладзе, Альбина Джанабаева, забеременела от него вторым сыном.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая»

Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании: "Может всё-таки да?"

Также Politeka писала, что беда у Баскова: безутешный артист поразил откровением, «Царствие небесное тебе…»