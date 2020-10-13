Колишня герцогиня Меган Маркл стала жертвою цькування в соціальних мережах

Відверту заяву вона зробила в ефірі подкасту, який був присвячений до Всесвітнього дня психічного здоров'я, передає Daily Mail.

За її словами в 2019 році Меган Маркл була людиною, над якою найбільше знущалися в Інтернеті.

"Мені сказали, що в 2019 році я була людиною, яку тролили найбільше в світі! Ось уже вісім місяців я перебуваю в тіні: спочатку я була в декреті, а потім доглядала за дитиною. Однак цькування все одно триває, з цим майже нічого не можна вдіяти. Неважливо, 15 вам років або 25, — якщо люди говорять про вас неправду, це все одно відбивається на твоєму психічному та емоційному стані", - заявила Меган Маркл в ефірі спеціального подкасту.

В ефірі колишня герцогиня також вшанувала пам'ять покійному судді Рут Бейдер Гінзбург, яка померла від раку підшлункової залози у віці 87 років. Для цього Меган Маркл одягла звичайну футболку, на якій була написана цитата судді "коли їх дев'ять".

"Мене іноді запитують, скільки жінок має бути у Верховному суді. І коли я відповідаю, що їх має бути дев'ять, люди в шоці. Але коли у Верховному суді було дев'ять чоловіків, ні у кого це навіть питань не викликало", - розповідала одного разу суддя Гінзбург, яку вважали іконою фемінізму.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі влаштували подвійне побачення.

Цього разу колишні герцоги Сассекські вирушили в ресторан Lucky's Steakhouse, де вони зустрілися із зірковою парою Девідом Фостером і його дружиною Кетрін МакФі.

Зустріч тривала близько трьох годин, на якій вони насолоджувалися спілкуванням зі старими друзями.

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