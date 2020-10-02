Стало известно, как Меган Маркл могла разочаровать мужа Елизаветы II принца Филиппа

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Как известно, герцог Эдинбургский был вынужден пожертвовать своей карьерой на флоте, поскольку решил поддерживать Елизавету II, вошедшую на престол в 1952 году.

И он крайне возмущен и разочарован, что бывшая звезда Голливуда Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри, не последовала его примеру.

«Полагаю, он очень, очень разочарован, поскольку, как мне кажется, он считает, что отказался от военной карьеры, чтобы находиться возле королевы и помогать монархии. У него не укладывается в голове, почему она (Меган Маркл) не может поддерживать Гарри и помогать ему, вместо того чтобы бороться за свое право голоса», - раскрыла детали скандала королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Более того, как уверяет Сьюард, принц Филипп переживает, что его внук Гарри сбежал из королевского дворца, чтобы жить в США как эгоцентричная знаменитость. Герцог Эдинбургский не может понять, что именно подтолкнуло младшего сына принцессы Дианы к переезду.

«Филиппу казалось, что у Гарри и Меган было абсолютно все: прекрасный дом, здоровый сын и уникальная возможность помогать миру с помощью благотворительности. Человеку, который всю жизнь старался поступать правильно, кажется, что его внук отказался от своих обязанностей ради замужества с разведенной американкой, как это сделал Эдуард VIII», - резюмировала эксперт, раскрывая подробности нового переполоха в королевском дворце.

Ранее мы сообщали о новой беде, которая обрушилась на Меган Маркл.

Экс-герцогине Сассекской придется заплатить судебные издержки таблоида The Mail on Sunday, который она обвиняла в травле.

Суд Лондона решил, что Меган Маркл обязана оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента в суде, который в рамках разбирательства потратил 39 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

Также Politeka писала, что проблемы обрушились на Маркл по вине Гарри, скандал набирает обороты.