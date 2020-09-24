Меган Маркл уже успела соскучиться по работе на камеру за время жизни в королевском дворце

Об этом пишет издание Сплетник.

Так, экс-герцогиня записала видеообращение, которое транслировалось в эфире финала шоу "Америка ищет таланты".

В частности, Меган Маркл решила поддержать одного из финалистов шоу Арчи Уильямса, у которого сложная жизненная история.

"Я хотела сказать, что мы были очень тронуты вашей историей, и мы болели за вас каждую неделю. Но не только потому, что мы неравнодушны к имени. Итак, вот мое особое послание вам, которое я, вероятно, буду говорить всю свою жизнь, но в этот вечер оно посвящено вам: Арчи, мы гордимся вами и болеем за вас, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что вы покажете", - обратилась она в видеоролике, который транслировали в финале шоу.



Сам же Арчи Уильямс в 22 года был ошибочно осужден за убийство. Его оправдали после того, как он обратился за помощью в программу "Проект невиновности", и вышел на свободу спустя 36 лет заключения.

"Я знал, что невиновен, я не совершал преступлений. Но, будучи бедным темнокожим парнем, я не имел финансовой возможности бороться со штатом Луизиана", - признавался Арчи на шоу "Америка ищет таланты".

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принца Гарри наплевали на королевские правила.

Так, экс-герцоги дали интервью американскому телеканалу в рамках проекта журнала Time "Сто самых влиятельных людей планеты", где призвала граждан принять участие в выборах президента США.

Согласно уставу британской королевской семьи, ее членам запрещено принимать участие в политических событиях других стран, а они сами должны занимать нейтральную позицию.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

Также Politeka писала, что проблемы обрушились на Маркл по вине Гарри, скандал набирает обороты.