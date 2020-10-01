Меган Маркл и принцу Гарри придется сильно раскошелиться в США

Об этом пишет Лента.ру.

По информации журналистов, экс-герцогине Сассекской придется заплатить судебные издержки таблоида The Mail on Sunday, который она обвиняла в травле.

Как известно, Меган Маркл вновь проиграла во втором судебном проиграла.

Вопреки протестам жены принца Гарри, к делу будут приобщены аргументы ответчика, которые касаются биографической книги Finding Freedom («Обретая свободу») Омида Скоби и Кэролин Дюран.

Адвокаты британского таблоида The Mail on Sunday уверяли, что книгу написали при участии Меган Маркл. Сама же экс-герцогиня и авторы книги настаивали на том, что это не так.

Высокий лондонский суд решил, что экс-герцогиня Сассекская обязана оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента в суде, который в рамках разбирательства потратил 39 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл решила проигнорировать серьезные дворцовые правила.

Так, экс-герцоги дали интервью американскому телеканалу в рамках проекта журнала Time "Сто самых влиятельных людей планеты", где призвала граждан принять участие в выборах президента США.

Согласно уставу британской королевской семьи, ее членам запрещено принимать участие в политических событиях других стран, а они сами должны занимать нейтральную позицию.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

Также Politeka писала, что проблемы обрушились на Маркл по вине Гарри, скандал набирает обороты.