Відома актриса Тетяна Кравченко здивувала своєю харизмою і артистичністю мільйони глядачів у різних країнах

Однією з найбільш пам'ятних ролей знаменитості – персонаж Валюхи Будько в гучному серіалі "Свати", передає Politeka.net.

Зірка періодично розміщує в Instagram свої фото, чим незмінно викликає у фанатів непідробний живий інтерес.

Сьогодні Тетяна похвалилася новим знімком, коротко запитавши у шанувальників: "Як вам образ? 🙏🏼❤️"

На фото актриса в блакитній блузці, червоній куртці, на шиї пов'язана сіра хустка, з прикрас на знаменитості – намиста і сережки. Волосся Тетяни гладко зачесане, дивиться вона не в об'єктив, а в сторону, загадково чомусь посміхаючись.

Фанати оцінили нове фото зірки. Трохи більше ніж за сорок хвилин його лайкнули понад півтори тисячі фанатів. Також фоловери залишили багато коментарів.

"Милий, прекрасний❤️ 👏👏👏❤️❤️❤️😻🌹🌹🌹ваші образи завжди чудові клас, тільки їй ця зачіска не йде як завжди, хороша.Милуюся, радію і грущу атьяна, ви в будь-якому образі прекрасні 👍👍👍🙏🙏🙏❤️❤️❤️🌞🌞🌞🌹🌹🌹 Валюха краще за всіх👍 👍 👍 👍мені подобається зачіска зі сватів. Така своя, рідна! ❤ Як завжди, супер! 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏❤️👍 ️ ",- написали люди.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко виклала в мережу нове фото, на якому вона зображена на тлі плететься по паркану декоративної рослини з фіолетовими квітками. Під фон квітів і плаття "Валюхи" - воно теж бузкове і, незважаючи на вік актриси, вище колін. Довершують її образ сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі.

"Все відбувається хвилеподібно: немає однієї зими, одного літа, суцільного смутку або радості. У цьому життя❤️🙏 🏼", – підписала знімок зірка.

Фанати оцінили новий образ Тетяни. За неповних 25 хвилин вони встигли поставити під фото більше 1600 лайків і залишили безліч коментарів, в яких оцінили новий образ Кравченко, засипавши її заслуженими компліментами.

Актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи Будько в "Сватах", засвітилася зі своєю колегою по серіалу. У мережі з'явилося фото, на якому усміхнені артистки позують поруч зі щасливим шанувальником. Опублікували його на одній з фан-сторінок Кравченка.

У "Сватах" Олеся Железняк грає Ларису Вікторівну Буханкіну, з якою Валюха почала вести бізнес.

"Ваша посмішка завжди надихає на позитивний настрій! Дорога Тетяна, спасибі вам за те, що ви даруєте людям гарний настрій! Ви чудова актриса і красива жінка! Так тримати!", "Раді бачити кожне Ваше нове фото, як кадри з фільму, так і просто життєві моменти«,» які ви чудові і дуже талановиті«," Любимки!!!", "Які ви всі класні, красиві, народні, обожнюю», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався: відео облетіло мережу.

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