Известная актриса Татьяна Кравченко удивила своей харизмой и артистичностью миллионы зрителей в разных странах

Одной из самых запоминающихся ролей знаменитости – персонаж Валюхи Будько в нашумевшем сериале "Сваты", передает Politeka.net.

Звезда периодически размещает в Инстаграм свои фото, чем неизменно вызывает у фанатов неподдельный живой интерес.

Сегодня Татьяна похвасталась новым снимком, кратко спросив у поклонников: "Как вам образ? 🙏🏼❤️"

На фото актриса в голубой блузке, красной куртке, на шее повязан серый платок, из украшений на знаменитости – бусы и серьги. Волосы Татьяны гладко зачесаны, смотрит она не в объектив, а в сторону, загадочно чему-то улыбаясь.

Фанаты оценили новое фото звезды. Чуть более чем за сорок минут его лайкнули более полутора тысяч фанатов. Также фолловеры оставили много комментариев.

"Милый, прекрасный❤️ 👏👏👏❤️❤️❤️😻🌹🌹🌹Ваши образы всегда замечательные Класс ,только ей эта прическа не идет Как всегда,хороша.Любуюсь,радуюсь и грущу атьяна, Вы в любом образе прекрасны 👍👍👍🙏🙏🙏❤️❤️❤️🌞🌞🌞🌹🌹🌹 Валюха лучше всех👍👍👍👍Мне нравится прическа из Сватов. Такая своя, родная! ❤️ Как обычно, супер! 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏❤️👍 ", – написали люди.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко выложила в сеть новое фото, на котором она изображена на фоне плетущегося по забору декоративного растения с фиолетовами цветками. Под фон цветов и платье "Валюхи" – оно тоже сиреневое и, несмотря на возраст актрисы, выше колен. Довершают ее образ солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.

"Все происходит волнообразно: нет одной зимы, одного лета, сплошной грусти или радости. В этом жизнь ❤️🙏🏼", – подписала снимок звезда.

Фанаты оценили новый образ Татяны. За неполных 25 минут они успели поставить под фото более 1600 лайков и оставили множество комментариев, в которых оценили новый образ Кравченко, засыпав ее заслуженными комплиментами.

Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько в "Сватах", засветилась со своей коллегой по сериалу. В сети появилось фото, на котором улыбающиеся артистки позируют рядом со счастливым поклонником. Опубликовали его на одной из фан-страничек Кравченко.

В «Сватах» Олеся Железняк играет Ларису Викторовну Буханкину, с которой Валюха начала вести бизнес.

«Ваша улыбка всегда вдохновляет на позитивное настроение! Дорогая Татьяна, спасибо вам за то, что вы дарите людям хорошее настроение! Вы замечательная актриса и красивая женщина! Так держать!», «Рады видеть каждое Ваше новое фото, как кадры из фильма, так и просто жизненные моменты», «Какие вы замечательные и очень талантливые», «Любимки!!!», «Какие вы все классные, красивые, народные, обожаю», - пишут в комментариях.

Напомним, Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался: видео облетело сеть.

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» резко осадила Добронравова: «Ой, да засохни».

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