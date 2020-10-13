До чого готуватися абітурієнтам

Через епідемію китайського вірусу правила проведення пробного ЗНО зміняться у 2021 році

Центр оцінювання якості освіти повідомив дати та розповів про нововведення на офіційному сайті, передає Politeka.net. За інформацією відомства, українці зможуть пройти пробне тестування 10 Квітня, щоб ознайомитися з процедурою і важливими нюансами, а також перевірити свої знання перед справжнім ЗНО.

Майбутні абітурієнти зможуть зареєструватися з 5 по 19 січня на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Примітно, що в 2021 році кількість доступних предметів різко обмежать. Учасники пробного ЗНО зможуть обрати історію України, математику, хімію, географію, біологію, фізику, англійську, іспанську, німецьку та французьку, а також українську мову та українську літературу.

"З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО", - повідомив сайт всеукраїнського центру.

З метою безпеки учасники складатимуть тести вдома, а свої відповіді вносити через спеціальний онлайн-сервіс. Результати пробного оцінювання мають оголосити 16 квітня на персональних сторінках.

Нагадаємо, ЗНО-2021: абітурієнтів добили новими правилами, як тепер можна вступити до ВНЗ

Як повідомляла Politeka, з'явилося важливе повідомлення Міносвіти щодо ЗНО-2021: "до 5 березня..."

Також Politeka писала, що результати ЗНО-2020 стали справжнім ударом, крик душі українців: "самі винні!"