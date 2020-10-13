Из-за эпидемии китайского вируса правила проведения пробного ВНО изменятся в 2021 году

Центр оценивания качества образования сообщил даты и рассказал о нововведениях на официальном сайте, передает Politeka.net. По информации ведомства, украинцы смогут пройти пробное тестирование 10 апреля, чтобы ознакомиться с процедурой и важными нюансами, а также проверить свои знания перед настоящим ВНО.

Будущие абитуриенты смогут зарегистрироваться с 5 по 19 января на сайте регионального центра оценивания качества образования. Примечательно, что в 2021 году количество доступных предметов резко ограничат. Участники пробного ВНО смогут выбрать историю Украины, математику, химию, географию, биологию, физику, английский, испанский, немецкий и французский, а также украинский язык и украинскую литературу.

"Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО", - сообщил сайт всеукраинского центра.

В целях безопасности участники будут сдавать тесты дома, а свои ответы вносить через специальный онлайн-сервис. Результаты пробного оценивания должны объявить 16 апреля на персональных страницах.

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