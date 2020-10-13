Популярна співачка Віра Брежнєва випадково засвітила свою зовнішність без прикрас

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість провела в соціальній мережі "Instagram" прямий ефір, і під час трансляції злетів фільтр, що робить її обличчя красивішим. 38-річна виконавиця постала перед шанувальниками такою, яка є насправді.

На обличчі Віри Брежнєвої можна помітити вікові зморшки, набряки і мішки під очима, які з'явилися, незважаючи на всі косметологічні процедури. Багато шанувальників визнали, що зірка помітно постаріла. Ще одним "вадою" в зовнішності артистки стали відросло коріння волосся.

Варто відзначити, що Віра Брежнєва часто викладає в соцмережі фотографії та відео, на яких виглядає куди більш привабливо. Ймовірно, досвідчена "акула" шоу-бізнесу знає, як подати себе в кадрі, зробити хороший макіяж, зловити вдалий ракурс і освітлення.

Раніше Віра Брежнєва показала, як виглядає вдома. На кадрах, опублікованих в соцмережі, можна помітити, як вона розташувалася в кріслі в простому одязі: чорній іменний толстовці.

Співачка нанесла на обличчя мінімум макіяжу, а тому виглядала дуже натурально, незважаючи на ретуш. Родзинкою домашнього образу стали блакитні очі артистки, якими вона приковує до себе увагу.

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