Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила формами в незвичній білизні

Зірка віднедавна стала активніше публікувати пости в Instagram після свого затишшя, пише Politeka.net

Кілька годин тому красуня постала перед підписниками у вельми відвертій нижній білизні з чорних смужок. Тонкі лінії прикривали лише найінтимніше, обплітаючи красиве тіло. 

Незвичний ліфчик тримався на бретельках з ланцюгів. Ліфчик являв собою товсту смужку, яка приховувала найінтимніші частини тіла і тонку смужку внизу. 

На тонку талію Ретчфорд одягла підв'язки для панчіх з залізними вставками. 

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Крихітні трусики навряд чи щось приховували від очей, що додавало образу більшої інтриги. 

Модель стояла, розпустивши довге шовкове волосся. Вона відкрила пухкі губи і пильно дивилася в камеру. 

"Оскільки IG видалив це фото 🤔", - написала модель. 

За шість годин пост зібрав близько 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі були в неймовірному захваті від побаченого і написали зірці багато приємного. 

"Справжня пані", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в басейні. 

Зірка була в маленькому купальнику на тонких бретельках. Вона виставила назад сідниці, злегка вигнувшись у воді. Її пружні форми так і притягували погляд. 

Грудей Ебі майже не було видно, адже вона прикрила її руками. 

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала у білому мереживному образі з акуратною вишивкою на тонких лямках і з мокрим волоссям вона виглядала дуже спокусливо. За цей сміливий образ модель отримала багато приємних повідомлень. 

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"