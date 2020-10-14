Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила формами в незвичній білизні

Зірка віднедавна стала активніше публікувати пости в Instagram після свого затишшя, пише Politeka.net.

Кілька годин тому красуня постала перед підписниками у вельми відвертій нижній білизні з чорних смужок. Тонкі лінії прикривали лише найінтимніше, обплітаючи красиве тіло.

Незвичний ліфчик тримався на бретельках з ланцюгів. Ліфчик являв собою товсту смужку, яка приховувала найінтимніші частини тіла і тонку смужку внизу.

На тонку талію Ретчфорд одягла підв'язки для панчіх з залізними вставками.

Крихітні трусики навряд чи щось приховували від очей, що додавало образу більшої інтриги.

Модель стояла, розпустивши довге шовкове волосся. Вона відкрила пухкі губи і пильно дивилася в камеру.

"Оскільки IG видалив це фото 🤔", - написала модель.

За шість годин пост зібрав близько 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі були в неймовірному захваті від побаченого і написали зірці багато приємного.

"Справжня пані", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в басейні.

Зірка була в маленькому купальнику на тонких бретельках. Вона виставила назад сідниці, злегка вигнувшись у воді. Її пружні форми так і притягували погляд.

Грудей Ебі майже не було видно, адже вона прикрила її руками.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала у білому мереживному образі з акуратною вишивкою на тонких лямках і з мокрим волоссям вона виглядала дуже спокусливо. За цей сміливий образ модель отримала багато приємних повідомлень.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"