Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила формами в незвичній білизні
Зірка віднедавна стала активніше публікувати пости в Instagram після свого затишшя, пише Politeka.net.
Кілька годин тому красуня постала перед підписниками у вельми відвертій нижній білизні з чорних смужок. Тонкі лінії прикривали лише найінтимніше, обплітаючи красиве тіло.
Незвичний ліфчик тримався на бретельках з ланцюгів. Ліфчик являв собою товсту смужку, яка приховувала найінтимніші частини тіла і тонку смужку внизу.
На тонку талію Ретчфорд одягла підв'язки для панчіх з залізними вставками.
"Наречена" Харламова розбурхала безсоромними видами в білизні, в купальнику і без нього: топ відвертих фото
"Джолі!": дружина Артура Пирожкова блиснула вигинами в сміливому купальнику, не стрималася навіть Лобода
Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
Зникла зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом: "Повернулася до джерел"
Крихітні трусики навряд чи щось приховували від очей, що додавало образу більшої інтриги.
Модель стояла, розпустивши довге шовкове волосся. Вона відкрила пухкі губи і пильно дивилася в камеру.
"Оскільки IG видалив це фото 🤔", - написала модель.
За шість годин пост зібрав близько 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі були в неймовірному захваті від побаченого і написали зірці багато приємного.
"Справжня пані", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в басейні.
Зірка була в маленькому купальнику на тонких бретельках. Вона виставила назад сідниці, злегка вигнувшись у воді. Її пружні форми так і притягували погляд.
Грудей Ебі майже не було видно, адже вона прикрила її руками.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала у білому мереживному образі з акуратною вишивкою на тонких лямках і з мокрим волоссям вона виглядала дуже спокусливо. За цей сміливий образ модель отримала багато приємних повідомлень.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"