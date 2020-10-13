Алла Пугачова і Максим Галкін знають, як здивувати зовнішнім виглядом шанувальником

Відповідне відео було опубліковано у фан-акаунті в Instagram, який присвячений російській Примадонні.

Так, папараці підловили зоряну пару, коли вони поверталися з якоїсь вечірки, а в руках Максим Галкін ніс розкішний десерт.

"Це що, вам в подарунок від Аліни Іванівни?",- задався питанням журналіст.

На що Алла Пугачова відповіла, що розкішний презент призначений для Лізи і Гаррі.

Судячи з видно можна припустити, що Алла Пугачова і Максим Галкін сильно втомилися після заходу, а відомого шоумена запідозрили в тому, що він "перебрав з алкоголем".

"Аллочка, скільки ж у вас терпіння відповідати на ці дурні питання, дивовижна жінка, сильна, здоров'я вам", "бережіть Аллу", " Максимка, Хамиль-Хамиль, п'яненький в машину. А журналісти такі часом Тупі питання задають і навіть не соромляться. За них соромно нам", " набридають, звичайно. І ми набридаємо , напевно. Все, норовимо розглянути, та уважніше . Але це від любові, повірте"," Господи ніде немає спокою, а питання задають ще гірше", " Усі випивають. Їм теж можна", - пишуть фанати в коментарях.

Раніше ми писали, що Максим Галкін здивував фанатів новим образом і переодягнувся в жінку.

Він зайнявся перевтіленням в гримерці, постав перед шанувальниками в жіночому одязі з яскравим макіяжем і пишним бюстом. У коментарях його порівняли з Вєркою Сердючкою, хоч він і виглядав більш жіночно.

Нагадаємо, що Галкін з кошлатою шевелюрою розтанув від турботи 7-річної дочки, Пугачова все зняла

А ще Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу

Також Politeka повідомляла, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила фото з батьком