Відома російська телеведуча Анфіса Чехова любить епатувати публіку сміливими образами

Так і цього разу знаменитість розмістила у себе в Instagram серію свіжих знімків, на яких вона щосили розслабляється в хамамі, передає Politeka.

На ведучій чорний відвертий купальник, що не приховує щедрих принад, якими нагородила Анфісу природа.

"Відкриваю новий он-лайн курс:" Як красиво зняти себе в хамамі " ️ ️ ️ ️ хто зі мною? 😂 Чого тут тільки немає в плані медицини. Особисто у мене вчора був день хамаму, масажу і флоатинга ☺ ️ не лякайтеся, це не назва, якогось сексуального заходу☺️ Кушетка для флоатинга (вона є в каруселі) допомагає твоєму тілу провалитися в невагомість, що сприяє повній релаксації ☺ ️ можна навіть помедитувати в цей момент. Поспостерігавши, як, після лікування, що проживають тут бабусі бадьоро танцюють на дискотеці, вирішила, що наступного разу привезу свою маман. Тут для неї буде просто рай😍", - підписала публікацію Чехова.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anfisa Chekhova (@achekhova) 13 Окт 2020 в 12:47 PDT

Фолловери почали щосили обговорювати новий образ Анфіси, поставивши за півгодини більше 5 тисяч лайків і написавши велику кількість коментарів.

"Думаю, ще красиво було б попою там повернутися👍))) 😍 😍 😍 😍 клас сексі️️ Супер ️ ️ 👌 Ось це так, Я розумію. Красуня фігура супер 👍краса, завжди викликає захоплення🌹 🌹 🌹 🔥карколомно!!👍👍👍👍👍Супер 👍👍👍👍 🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️Останнє фото - 🔥 👏🏻", – пишуть фанати.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова розповіла про подію, що трапилася з нею в Туреччині. Про це зі своїми шанувальниками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами Анфіси, її в Туреччині чекала незвичайна пригода.

"Якщо будете в Стамбулі, сядьте на кораблик, і через півтори години опинитеся на Prince Island. Місце більше схоже на південь Італії або Франції, а зовсім не на Туреччину. Тільки не сідайте вечеряти в ресторанчики на набережній. Їжа там не дуже і з рахунком туристів дурять. У мене там, звичайно, не обійшлося без пригод. Я навіть відвідала поліцейську дільницю☺️ але все обійшлося", – написала телеведуча, не уточнивши при цьому, що з нею сталося.

В цілому, резюмувала Анфіса Чехова, ці острови симпатичні і там можна і купатися, і засмагати.

Шанувальники погодилися з Анфісою в тому, що місце, де вона побувала – чудове для відпочинку, проте туристам там треба бути напоготові.

Відома телеведуча Анфіса Чехова похвалилася ідеальними формами в Білій маєчці. Цього разу Чехова показала, як проводить час на відпочинку.

Телеведуча опублікувала фото в Каппадокії (Туреччина). Зірка позувала в Білій маєчці, яка ідеально підкреслила її пишний бюст. Зверху Анфіса одягла сорочку і розкрила її, щоб показати неймовірні форми, як можна краще.

Легкі шортики відмінно сиділи на стегнах, виділивши струнку талію.

"Пішла по гриби. Хто знає, ці, що на фото, отруйні?️ ️ А взагалі, скоро в Москву повертатися. Як там погодка?",- написала Чехова.

Нагадаємо, розкішна Чехова блиснула формами в пікантній позі і нарвалася на критику

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