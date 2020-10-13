Тарифи на комунальні послуги в українських регіонах різко змінюють напередодні місцевих виборів

Як повідомляє Politeka.net, у серпні цього року Кабмін скасував дію публічних спеціальних зобов'язань для населення, тепер вартість "блакитного палива" визначається за ринковими умовами, а багато постачальників відразу ж підвищили ціни. Зазвичай слідом за газом дорожчає вода та опалення, але цього року тарифи обіцяють знизити. Економіст Борис Кушнірук у коментарі виданню "Сьогодні" припустив, що цінова "аномалія" пов'язана з підготовкою до виборів.

"Справа в тому, що у нас це питання пов'язане з політикою. Перед місцевими виборами підвищення тарифів цього року можуть і не проводити. Або, принаймні, відкласти це рішення до Нового року", - зазначив експерт.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко теж вважає, що зростання цін на комуналку призупинять з політичних причин:

"Кожен з діючих мерів зацікавлений в тому, щоб на майбутніх місцевих виборах виборці проголосували за нього. Відповідно, зростання вартості опалення та гарячої води місцева влада не допустить".

Про зниження вартості води та опалення заговорили в багатьох областях України, так гендиректор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрєєв зазначив, що НКРЕКП переглянула вартість послуг після оптимізації і затвердила нові тарифи, які повинні вступити в силу з 1 листопада. Так У Харкові з початком опалювального сезону ціну планують знизити на 4%.

Є лише одна умова, яку назвав прем'єр Денис Шмигаль-Верховна Рада до кінця жовтня повинна прийняти відповідний законопроект.

Нагадаємо, підвищення тарифів на комуналку, українцям повідомили про важливе рішення: "є підстави для..."

Як повідомляла Politeka, українців чекає нова платіжка за комуналку, документ вже в Раді: "виставлятимуть до оплати…»

Також Politeka писала про зростання тарифів в опалювальний сезон, українців протверезили новими розцінками: "доведеться витратити більше..."