Тарифы на комунальные услуги в украинских регионах резко меняют в преддверии местных выборов

Как сообщает Politeka.net, в августе этого года Кабмин отменил действие публичных специальных обязательств для населения, теперь стоимость "голубого топлива" определяется по рыночным условиям, а многие поставщики сразу же повысили цены. Обычно вслед за газом дорожает вода и отопление, но в этом году тарифы обещают снизить. Экономист Борис Кушнирук в комментарии изданию "Сегодня" предположил, что ценовая "аномалия" связана с подготовкой к выборам.

"Дело в том, что у нас этот вопрос связан с политикой. Перед местными выборами повышения тарифов в этом году могут и не проводить. Или, по крайней мере, отложить это решение до Нового года", – отметил эксперт.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко тоже считает, что рост цен на коммуналку приостановят по политическим причинам:

"Каждый из действующих мэров заинтересован в том, чтобы на предстоящих местных выборах избиратели проголосовали за него. Соответственно, роста стоимости отопления и горячей воды местная власть не допустит".

О снижении стоимости воды и отопления заговорили во многих областях Украины, так гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев отметил, что НКРЭКУ пересмотрела стоимость услуг после оптимизации и утвердила новые тарифы, которые должны вступить в силу с 1 ноября. Так в Харькове с началом отопительного сезона цену планируют снизить на 4%.

Есть лишь одно условие, которое назвал премьер Денис Шмыгаль - Верховная Рада до конца октября должна принять соответствующий законопроект.

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