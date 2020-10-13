Архипу Глушко долго не рассказывали, что его отец Тарзан изменяет Наташе Королевой

Откровенное признание сделала сама певица в интервью Ксении Собчак.

По словам звезды, они с Тарзаном долгое время скрывали от сына Архипа, что отец "ходит налево".

Звездные родители старались беречь Архипа от плохих известий в надежде, что он об этом и вовсе не узнает.

Но откровенный разговор с наследником все же состоялся, и инициировала его сама Наташа Королева.

«У Архипа сейчас такой возраст. Он много встречается с девушками. Я ему сказала — ты кого попало-то уж не тащи в хату. Он не задавал вопросы. Единственное, что он мне сказал: "Мам, а что вы паритесь? Ерунда все это, расслабьтесь. Как вы постарели! 10 лет назад вы бы даже внимания на это не обратили"», — рассказала Королева в интервью Собчак.

Звезда также осознала, что эту ситуацию с Сергеем Глушко они смогут решить, поскольку Архип не осуждает своего отца.

«Его легкость в этом снизила градус ситуации. Он мне сказал: "Слушай, ты же знаешь, что правда — одна. Мы эту правду своей семьей знаем. Дальше переубеждать кого-то смысла нет"», — добавила она в общении с телеведущей.

Ранее мы рассказывали, что Тарзан изменил Наташе Королевой с молодой Анастасией Шульженко.

Через какое-то время Сергей Глушко записал видеообращение, в котором признал, что изменил своей жене Наташе Королевой с двумя девушками.

Он заявил, что эти девушки якобы им воспользовались и после произошедшего украли из их жилья драгоценные вещи. Тарзан также пригрозил им уголовной ответственностью за этот инцидент.

Напомним, что Тарзан загремел в реанимацию после откровений об изменах Королевой

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