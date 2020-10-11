53-летний российский певец Филипп Киркоров показал, как весело проводит время на выходных с детьми

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото с 8-летними Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, с которыми побывал в парке развлечений.

Гордый и счастливый отец в пестром наряде, который выглядел немного по-детски, в частности в футболке с огромной клубничкой и куртке с разноцветной бахромой, прогуливался с дочкой и сыном, пробуя необычные сладости и заглядывая в различные локации с аттракционами.

"Family weekend 🎠🎢🎡 Место нашего безудержного веселья, захватывающих аттракционов и супер настроения на всю неделю обеспечено!💥🍭", - подписал кадры певец.

Особенно пользователи обратили внимание на дочку Филиппа. На лице Аллы-Виктории красовался макияж с синими тенями, черными стрелками и нюдовой помадой. Накрашенная 8-летняя малышка произвела фурор. Некоторые предположили, что отец сам нанес ей мейкап, однако на фото видно, что он привел ее к визажисту, которая уже поколодовала над внешностью девочки.

"🌺 прекрасный день с папой, все красивые - счастливые 🌝🌺"

"Девочка с макияжем?"

"Какие большие стали"

"Они такие высокие, в папу"

"Выросли детки за лето.😍🌺"

"Алла-Виктория накрашена? Что-то на себя не похожа. Очень нравилась девочка, а тут на себя не похожа"

"а вы сами наносите макияж дочери?!"

"😻 Детки-конфетки 💜"

"Філіп як клоун!"

"Красивые...уже майкап? Поздравляю доченьку с праздником всех девочек...🎈🎉"

"Ужасно, накрашенный ребенок - это кошмар"

"Зачем такой маленькой девочке глаза тенями красить? Вульгарно выглядит".

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

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