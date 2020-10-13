Члени Студії Квартал 95 молять про допомогу маленькій донечці одного з авторів проекту

Відповідна публікація з'явилась в офіційному акаунті Кварталу 95 у Facebook.

Так, біда трапилася у родині автора проекту Студіі Квартал 95 Олександра Щура.

Відомо, що маленька донечка автора знаходиться в реанімації в комі 3 типу, яка була спровокована острою нейроінфекцією та вірусним енцефалітом.

"Розвинувся набряк головного мозку, через це відключаються базові життєві функції. Життя підтримується за рахунок апарату ШВЛ, іншої апаратури і медикаментів. Все це відбулося практично миттєво за один день 25 вересня, з самого початку лікарі роблять все, що можуть", - йдеться у публікації у Facebook.

Актори Студії Кварталу 95 благають про допомогу маленькій дівчинці, оскільки потрібні величезні суми для порятунку дитини.

"Всією Студією "Квартал 95" ми допомагаємо сім'ї Олександра і просимо вас - якщо є можливість допомогти, зробіть це, будь ласка! Величезні суми необхідні на ліки і реанімацію. Бережіть себе і своїх близьких. Немає нічого важливішого. Не соромтеся поставити лайк та зробити репост цього повідомлення, щоб його побачило якомога більше людей", - підсумували у Студії.

"Боже благослови дитину та її батьків", "Це дуже страшна хвороба, моя сестра прожила пів дня після постановки такого ж діагнозу, їй було 9 років. І ось її немає уже 26 р. Це дуже боляче!", "На жаль, хвороба не обирає. Біда може торкнутися кожного,не дай Боже. Коли хворіє дитина це саме страшне. Навіть 1 грн може врятувати життя", "Я нехочу судити нікого.Повчімся,бути людьми. Є гарне прислів'я українське,не дай і не лай. Побійтеся Бога", "Дуже шкода дитину... Сил їй здолати хворобу!", "Нехай Господь Бог дає швидше одужати", - відреагували на публікацію звичайні українці.

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