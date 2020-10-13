Члены студии Квартал 95 молят о помощи маленькой доченьке одного из авторов проекта

Соответствующая публикация появилась в официальном аккаунте Квартала 95 в Facebook.

Так, беда случилась в семье автора проекта Студии Квартал 95 Александра Щура.

Известно, что маленькая дочь автора находится в реанимации в коме 3 типа, которая была спровоцирована острой нейроинфекцией и вирусным энцефалитом.

"Развился отек головного мозга, из-за этого отключаются базовые жизненные функции. Жизнь поддерживается за счет аппарата ИВЛ, другой аппаратуры и медикаментов. Все это произошло практически мгновенно за один день 25 сентября, с самого начала врачи делают все, что могут", - говорится в публикации в Facebook.

Актеры Студии Квартала 95 умоляют о помощи маленькой девочке, поскольку нужны огромные суммы для спасения ребенка.

"Всей Студией "Квартал 95" мы помогаем семье Александра и просим вас - если есть возможность помочь, сделайте это, пожалуйста! Огромные суммы необходимы на лекарства и реанимацию. Берегите себя и своих близких. Нет ничего важнее. Не стесняйтесь поставить лайк и сделать репост этого сообщения, чтобы его увидело как можно больше людей", - подытожили в Студии.

"Боже благослови ребенка и его родителей", "Это очень страшная болезнь, моя сестра прожила пол дня после постановки такого же диагноза, ей было 9 лет. И вот ее нет уже 26 р. Это очень больно!", "К сожалению, болезнь не выбирает. Беда может коснуться каждого, не дай Бог. Когда болеет ребенок это самое страшное. Даже 1 грн может спасти жизнь", "Я не хочу судить никого. Поучимся, быть людьми. Есть хорошая пословица украинская, не дай и не ругай. Побойтесь Бога", "Очень жаль малышку... Сил ей одолеть болезнь!" "Пусть Господь Бог поможет быстрее выздороветь", - отреагировали на публикацию обычные украинцы.

Напомнить, покрасневший Кошевой "Квартал 95" ошарашил поведением за кулисами

Также Politeka писала, Мрачная Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием после тяжелой болезни

А еще Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" неприятно удивил изменениями во внешности