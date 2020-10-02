Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий неприємно здивував змінами зовнішності

Як передає Politeka.net, свіже фото популярного артиста з'явилося на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте в самий низ).

На знімку Кошовий зображений в красивому брючному костюмі. Він сидить на високому стільці, задерши ногу.

Схоже, що він щось жував або намагався відкусити.

"Якщо обідня перерва - то із задоволенням. Женя показує як», - сказано в підписі до знімка.

При цьому користувачі мережі звернули увагу, що артист поправився. При цьому хтось тут же став вимагати, що актор негайно схуд, а інші вирішили, що справа у віці.

"Жені потрібно сісти на дієту сувору. Надто як для артиста повний", "Люди це вік вже, а повніють вони не від котлет, а від років. Не хлопчики вже, а чоловіки", - пишуть в коментарях.

Крім того, звернули увагу і на ще один момент у зовнішньому вигляді Кошового.

"Так друзі, швидко скинулися дружині на шкарпетки...)))", - пожартував користувач мережі.

Нагадаємо, що Євгена Кошового зняли на побаченні зі спекотною блондинкою, несподівані кадри: «Жека водив мене...».

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95 "ошелешив звісткою про скасування концертів, що сталося:"Боже, шкода так".

Також Politeka писала, що Євген Кошовий з " Квартал 95 "похвалився радикально новою зовнішністю, Домашнє фото:"трошки заріс".