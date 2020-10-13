32-річна російська актриса Христина Асмус, що отримала популярність після виходу в світ серіалу "Інтерни", здивувала новим знімком

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram актриса, яка розлучається з шоуменом Гаріком Харламовим, вразила кадром з патьоками під очима.

У дівчини розпатлане волосся і розмазана по обличчю туш для вій. Чи то Христина плакала, або ж вирішила потролити свого екс-чоловіка, який її висміяв в ефірі однієї з передач.

"Понеділок-день важкий 👻", - поскаржилася зірка.

Шанувальники тут же кинулися її втішати, висловлюючи всілякі припущення, чому їх кумир так сумна. Деякі пов'язують це з тим, що нелавно екс-чоловік актриси жорстко "обстебал її" в одному з випусків Comedy Club.

"На ніч обличчя миють з милом.! А не чистим сажотрусам сором і сором! Сором і сором!Здоров. І все одно красу не чим не зіпсуєш то вас так образив сильно??? Принцесссаа😍 😍 😍 важкий день тому, що в номері вимкнули воду, а міцелярка Закінчилася???😂 Все одно миленька Кріс!!!Нука не плакати! Привіт Крістіначка красуня моя улюблена, а що з очима❤️❤️❤️. Дорога 💋 виглядає так, як ніби: я впала з самоскида-гальмувала головою 😄 але і цей лук дуже йде.) Гарік постарався", – пишуть люди.

Раніше ми писали, що російський комік Гарік Харламов жорстко висміяв свій шлюб з Христиною Асмус в новому випуску Comedy Club. Асмус і Харламов заявили про своє розлучення після карантину. Незважаючи на розставання пара зберегла дружні стосунки заради спільної дочки Насті. Судячи з усього, розлучення дався їм нормально, адже час від часу вони жартують над ним.

У новому випуску Comedy Club Харламов не упустив можливість пожартувати над своїм шлюбом, влаштувавши шоу "Харластяк « - пародію на»Холостяка". За задумом шоу, Гарік шукав собі нову дружину, та тільки в процесі проекту всі дівчата нагадували йому про колишню.

Так, першу дівчину звали Христина, що відразу ж не сподобалося Харламову. Друга виявилася актрисою, тому комік відмовився і від цього варіанту. Третя претендентка на серце Харламова заявила, що поки працює інтерном, але скоро стане лікарем.

"Ви що, знущаєтеся?",- заявив Харламов.

Останньою краплею стало нагадування про скандальний фільм "Текст" , в якому Асмус знялася оголеною. Четверта учасниця " шоу " заявила, що вона перекладачка і зараз перекладає дуже цікавий текст». Закінчилася пародія тим, що Харламов запустив в неї троянду.

Шанувальники залишилися в захваті від пародії.

"Не пропустив) Харластяк-це вогонь", "Шикарний випуск", "Просто бомбічно почали", " колишня лікті кусає!",- пишуть люди.

Відома актриса Христина Асмус показала себе і розповіла про погоду. На фото Христина позувала в "золотих" штанях і леопардовому ТОПі. Образ красуня доповнила капелюшком і поясом на талії. Асмус стояла в босоніжках на жовтому бруску, посміхаючись на камеру.

"У холодній Москві якось з особливою ніжністю згадуєш зйомки в Геленджику...., коли ти між дублями міг скупатися в морі або позасмагати на сонечку...",- написала Христина.

Фанати поставили під фото 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ваші образи просто бомбічні", " дуже яскраве вбрання і незвичайний такий. Вам все йде!", "Золотий вам йде"," золота Христина", " Христина, а в який кошик ви викинули? Я поїду, собі заберу", " тепер наполовину леопард. Ну в душі завжди тигра"," Принцеса"," Христина, але ж правда, що Геленджик класне курортне місто, а поруч ще є Кабардинка","жахливий лук".

Комік Гарік Харламов з'явився в компанії зірки серіалу" кріпосна " Катерини Ковальчук. Відповідний знімок з'явився на офіційній Instagram-сторінці програми "Вечірній Ургант". На кадрі Гарік постав у компанії своїх колег Павла Россомахіна та Катерини Ковальчук, яка відома українському глядачеві за серіалом "кріпосна".

Такий кадр підняв хвилю критики в мережі. У коментарях просто рознесли даний серіал, назвавши його верхом несмаку.

"Чергове пробиття дна вітчизняної кіно індустрії", " це анти шедевр!", "Катерина сильно схожа на Асмус, мені здається", " як обмельчало все у вас!", "Мерзкопакостний серіал із стурбованим Харламовим", " Хмммм, невже вирішили екранізувати всі анекдоти про поручика Ржевського і Наташу Ростову? - писали під постом.

Нагадаємо, що схудлий Харламов після розлучення з Асмус засмутив новою заявою: "на жаль...".

Ще Politeka писала, що Асмус в леопардовому топі і" золоті "вразила зовнішнім виглядом на пляжі:" жахливий...".

Також Politeka повідомляла, що Харламов після розлучення з Асмус засвітився із зіркою "кріпак": "невже вирішили...".