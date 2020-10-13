Розкрито нові обмежувальні заходи, які незабаром будуть затверджені МОЗ

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" заявив голова профільного міністерства Максим Степанов.

За його словами, в містах, які потрапили в червону зону, хочуть повністю заборонити масові заходи, а в зеленій - їх зможуть відвідувати не більше 50 осіб.

Максим Степанов

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"...На засіданні уряду (сьогодні - ред.) будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в Україні, але без "локдаунів", які будуть зупиняти економіку. Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи більше 50 осіб в зеленій зоні, більше 30 осіб в жовтій, 20 в помаранчевій і повністю в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин. Правила "одна людина на кількість метрів не працюють, все одно хтось намагається провести заходи, аргументуючи це вулицею, а потім ми бачимо зростання в місті чи регіоні кількості хворих", - заявив Степанов в ефірі політичного ток-шоу.

Головний санлікар Віктор Ляшко, у свою чергу, попередив, що вже сьогодні, 13 жовтня, МОЗ запропонує нардепам продовжити карантин до 31 Грудня.

Віктор Ляшко

"Також обмежать діяльність закладів громадського харчування до 22 годин, ми пропонуємо це зробити", - цитує Громадське Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, ситуація з китайським вірусом в Україні - "неспокійна", тому обмежувальні заходи необхідно переглядати.

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