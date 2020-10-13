Розкрито нові обмежувальні заходи, які незабаром будуть затверджені МОЗ

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" заявив голова профільного міністерства Максим Степанов.

За його словами, в містах, які потрапили в червону зону, хочуть повністю заборонити масові заходи, а в зеленій - їх зможуть відвідувати не більше 50 осіб.

"...На засіданні уряду (сьогодні - ред.) будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в Україні, але без "локдаунів", які будуть зупиняти економіку. Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи більше 50 осіб в зеленій зоні, більше 30 осіб в жовтій, 20 в помаранчевій і повністю в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин. Правила "одна людина на кількість метрів не працюють, все одно хтось намагається провести заходи, аргументуючи це вулицею, а потім ми бачимо зростання в місті чи регіоні кількості хворих", - заявив Степанов в ефірі політичного ток-шоу.

Головний санлікар Віктор Ляшко, у свою чергу, попередив, що вже сьогодні, 13 жовтня, МОЗ запропонує нардепам продовжити карантин до 31 Грудня.

"Також обмежать діяльність закладів громадського харчування до 22 годин, ми пропонуємо це зробити", - цитує Громадське Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, ситуація з китайським вірусом в Україні - "неспокійна", тому обмежувальні заходи необхідно переглядати.

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