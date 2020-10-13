Раскрыты новые ограничительные меры, которые в скором времени будут утверждены Минздравом

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил глава профильного министерства Максим Степанов.

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По его словам, в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой - их смогут посещать не более 50 человек.

Максим Степанов

"...На заседании правительства (сегодня - ред.) будем предлагать более жесткие ограничения в Украине, но без "локдаунов", которые будут останавливать экономику. Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим о адаптивный карантин. Правила "один человек на количество метров не работают, все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улицей, а потом мы видим рост в городе или регионе количества заболевших", - заявил Степанов в эфире политического ток-шоу.

Главный санврач Виктор Ляшко, в свою очередь, предупредил, что уже сегодня, 13 октября, МОЗ предложит нардепам продлить карантин до 31 декабря.

Виктор Ляшко

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — цитирует Громадське Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, ситуация с китайским вирусом в Украине - "беспокойная", поэтому ограничительные меры необходимо пересматривать.

Напомним, срочный переход на онлайн-обучение в школах: в МОН выдали подробности и сроки

Как сообщала Politeka, новые условия карантина с 12 октября, Минздрав принял решение

Также Politeka писала, что по украинцам ударили новым ужесточением карантина, готовятся к увольнениям