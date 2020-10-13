Раскрыты новые ограничительные меры, которые в скором времени будут утверждены Минздравом

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил глава профильного министерства Максим Степанов.

По его словам, в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой - их смогут посещать не более 50 человек.

"...На заседании правительства (сегодня - ред.) будем предлагать более жесткие ограничения в Украине, но без "локдаунов", которые будут останавливать экономику. Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим о адаптивный карантин. Правила "один человек на количество метров не работают, все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улицей, а потом мы видим рост в городе или регионе количества заболевших", - заявил Степанов в эфире политического ток-шоу.

Главный санврач Виктор Ляшко, в свою очередь, предупредил, что уже сегодня, 13 октября, МОЗ предложит нардепам продлить карантин до 31 декабря.

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — цитирует Громадське Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, ситуация с китайским вирусом в Украине - "беспокойная", поэтому ограничительные меры необходимо пересматривать.

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