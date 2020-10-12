Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою, обтягнувши її нарядом в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я дитина. Я відчуваю, як збираю валізи, щоб вранці виїхати з Мальдів. Мені сумно, і я буду сумувати за всіма, але також дуже рада, що у мене з'явилася можливість завести нових друзів і отримати прекрасні спогади. Коли ваші очі відкриті для різних точок зору та культур, це благословення. Посилаю любов всім вам сьогодні ввечері, вранці або де б ви не були", - йдеться в повідомленні.

Пост красуня супроводжувала знімком, зробленим в наряді в сітку. Як можна помітити, модель вирішила позбутися білизни, а пікантні місця воліла закрити рукою.

"Погляд на мільйон. Шалено красива", "дуже мило виглядаєш», «неймовірна краса», «у тебе закоханий погляд», "вогонь форми", – пишуть її шанувальники.

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Ана нещодавно відправлялася у відпустку разом з подругами, де відмінно провела час і вразила всіх фото і відеозвітом, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тим часом користувачі мережі продовжують захоплюватися фігурою спортсменки, яка раніше багато знімалася в пікантних фотосесіях.

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