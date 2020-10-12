Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой, обтянув ее нарядом в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я ребенок. Я чувствую, как собираю чемоданы, чтобы утром уехать с Мальдив. Мне грустно, и я буду скучать по всем, но также очень рада, что у меня появилась возможность завести новых друзей и получить прекрасные воспоминания. Когда ваши глаза открыты для разных точек зрения и культур, это благословение. Посылаю любовь всем вам сегодня вечером, утром или где бы вы ни были», – говорится в сообщении.

Пост красотка сопровождала снимком, сделанным в наряде в сетку. Как можно заметить, модель решила избавиться от белья, а пикантные места предпочла закрыть рукой.

«Взгляд на миллион. Безумно красивая», «очень мило выглядишь», «невероятная красота», «у тебя влюбленный взгляд», «огонь формы», – пишут ее поклонники.

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Ана недавно отправлялась в отпуск вместе с подругами, где отлично провела время и поразила всех фото и видеоотчетом, которые опубликовала на своей странице в Инстаграм. Тем временем пользователи сети продолжают восхищаться фигурой спортсменки, которая ранее много снималась в пикантных фотосессиях.

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