Американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в одних белых кружевах

Ана недавно отправлялась в отпуск вместе с подругами, где отлично провела время и поразила всех фото и видеоотчетом, которые опубликовала на своей странице в Инстаграм. Тем временем пользователи сети продолжают восхищаться фигурой спортсменки, которая ранее много снималась в пикантных фотосессиях.

Фитнес-модель не только показывает фигуру в спортивных костюмах, но еще и довольно часто демонстрирует достоинства в одном белье. Ана показывает, как выглядит в белых, красных и черных кружевах, примеряя трендовое белье. Один из таких кадров бурно обсудили в сети, ведь девушка и правда выглядела очень ярко:

«Bodyyy 🔥🔥; Бикини!!! Такое милое!; Боже это бикини 👙 😍; Вау так красиво 😍💕; Королева 💥💥💥; Ваша поездка заставила меня так сильно захотеть побывать на Мальдивах 🙌🏼🙌🏼🙌🏼; Loveeeee это бикини 😍😍😍; Как всегда красиво и очаровательно! ❤; будь счастлив будь здоров🤗❤️; Ты выглядишь ... так красиво; Великолепно😍❤️❤️».

Мы также писали, что спортсменка совершенствуется уже не один год и при этом не желает худеть, заявляя, что это сильно влияет на эмоциональное состояние. Поэтому девушка продолжает заниматься спортом и правильно питаться, готовя сладости без сахара или полезную низкокалорийную еду. Когда Ана поправляется, то также не комплексует по этому поводу.

При этом девушка снимается в пикантных фотосессиях, чтобы прорекламировать свою коллекцию спортивной одежды или же наряды своих коллег. Специально для такого случая Ана примерила лишь спортивную черную футболку и высокие белые гольфы, доходящие аж до середины бедер. При этом девушка соблазнительно приподняла ногу, чтобы показать и сами гольфы из натуральной ткани, и ягодицы, которыми так гордится.

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