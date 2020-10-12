Українські чиновники вирішили попередити громадян про зміну системи штраф, гроші тепер будуть йти в "іншу сторону"

Про це свідчить законопроект №4194, передає Politeka.

Так, згідно з текстом документа, автором якого є Олександра Устинова з фракції «Голос», половина загальної суми штрафів за порушення правил дорожнього руху повинні будуть піти до місцевих бюджетів.

Уточнюється, що мова йде про штрафи, які вдається виявити за допомогою автоматичної системи фіксації порушень. До них відносяться:

Перевищення швидкісного режиму;

Проїзд на заборонний сигнал світлофора;

Перетин подвійної смуги;

Рух по смузі громадського транспорту.

«Проектом пропонується внести зміни до статей 29, 64 і 69 Бюджетного кодексу України, а саме встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані до доходів відповідного міського, сільського або селищного бюджету», - йдеться в повідомленні.

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