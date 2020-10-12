В Украине продолжаются проверки "недобросовестных" работодателей
Об этом пишет Finance.ua.
Как известно, с 1 сентября были усилены проверки работодателей в сфере оформления трудовых отношений с сотрудниками.
В Гоструда подчеркнули, что только за один сентябрь выявили более 2 тыс. незадекларированных работников.
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92% проверок в первом месяце осени завершились выявлением незадекларированного труда. В среднем, инспекторі Гоструда во время одного посещения выявляли 4 незадекларированных работника.
16 работодателей, которые проигнорировали прошліе рекомендации инспекторов об оформлении наемного труда и у которых были выявлены такие случаи в ходе инспектирования, были оштрафованы на общую сумму 3,9 млн.
В Гоструда напоминают, что согласно законодательства штраф за одного незадекларированного работника может составлять 141 тысяч гривен.
Более того, законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.
"Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тысяч грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев", — говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда.
Административная ответственность предусматривает штрафы до 34 тысяч, а финансовая - от 47 до 141 тысячи.
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