Украинские чиновники решили предупредить граждан о смене системы штрафов, деньги теперь будут идти в «другую сторону»
Об этом свидетельствует законопроект №4194, передает Politeka.
Так, согласно тексту документа, автором которого является Александра Устинова из фракции «Голос», половина общей суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения должны будут пойти в местные бюджеты.
Уточняется, что речь идет о штрафах, которые удается обнаружить при помощи автоматической системы фиксации нарушений. К ним относятся:
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- Превышение скоростного режима;
- Проезд на запрещающий сигнал светофора;
- Пересечение двойной полосы;
- Движение по полосе общественного транспорта.
«Проектом предлагается внести изменения в статьи 29, 64 и 69 Бюджетного кодекса Украины, а именно установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета», - говорится в сообщении.
Напомним, за популярное нарушение на карантине начали драть баснословные деньги, кого коснется
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