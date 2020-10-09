Установлена максимальная сумма штрафа за отсутствие маски в общественных местах - до 1000 евро

Речь об Италии, где накануне парламент принял соответствущее решение. Новое постановление вступило в силу с четверга, 8 октября, передает Politeka.net со ссылкой на издание The Local.

Так, правительство увеличило штрафы за отказ носить маску до 1000 евро, при этом были развернуты полицейские патрули для проверки соблюдения этих правил гражданами. До сих пор максимальный штраф составлял 400 евро, хотя в некоторых регионах на местах были введены более высокие штрафы.

Компании, которые не соблюдают нормы безпасности в своих помещениях, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро и рискуют быть закрытыми на срок до 30 дней.

В то же время в документе отмечены исключения: человек не будет оштрафован, например, за прогулку по сельской местности со своим супругом или соседом по дому без маски.

Дети до шести лет и люди с особыми ограниченными возможностями также освобождены от ношения маски, как и все, кто занимается спортом (тренируется) в одиночку на открытом воздухе.

Кроме того разрешено снимать маску в ресторанах и кафе при приеме пищи и напитков, но расстояние между клиентами заведений должно быть не менее одного метра.

Ранее в Италии требовали носить маски в общественных местах - в помещениях и на открытом воздухе с 18 до 6 часов.

Напомним, согласно общим правилам карантина, действующим на сегодняшний день в Украине, штраф за отсутствие маски для граждан составляет 17 тысяч гривен.

Однако в июле этого года жесткие штрафы за пребывание в общественных местах без защитных масок Кабмин решил заменить на более лояльные. Соответстующий законопроект находится на рассмотрении в Раде.

Так, новым проектом закона штраф для граждан установлен в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов — это всего 170-255 грн. Для юридических лиц - от 3400 до 5100 грн.



Отметим, в Италии в четверг, 8 октября, зарегистрировано 2548 новых случаев заражения за сутки. В Украине за тот же день зафиксирован новый антирекорд по количеству новых заболевших - 5 397.

Напомним, карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."

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