Легендарна українська актриса Ольга Сумська похвалилася формами в пікантному вбранні

Як передає Politeka.net, красуня поділилася спокусливим селфі, на якому постала при повному параді. Сумська була одягнена в чорний піджак, який мав величезний виріз. З декольте виглядали пишні груди актриси і навіть шматочок нижньої білизни. Волосся було красиво укладене, образ доповнював вечірній макіяж. Особливою родзинкою вечірнього вбрання стало красиве червоне намисто. Виглядала актриса чудово.

"Вечоріло...", - підписала фото актриса.

За півгодини її фото зібрало майже 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Улюблена актриса", "Намисто красиве. Дуже вам пасує", "розкішна жінка", "найпрекрасніша жінка в світі", "яка ви розкішна", "темніло, і я побачив, як красива дівчина прекрасно проводить час", "Ви ідеал і приклад для всіх жінок", "завжди молода і красива", "Богиня", "Сліпуча красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська відверто розповіла про труднощі в сім'ї. Вона зізналася, що досі не бачила новонародженого онука, так як її дочка Антоніна Паперна живе в Москві. Через карантин побачитися зараз у них немає можливості.

Нагадаємо, що Ольга Сумська, яка помолодшала, розкрила рецепт цілющої настоянки з каштанів:"Рекомендую в будь-якому віці".

А ще Politeka писала, що Сумська здивувала новим образом, перетворившись на "фіфу" з Італії:"все молодіє і молодіє".

Також Politeka повідомляла, що 54-річна Ольга Сумська показала себе без фотошопу: "як відьма...".