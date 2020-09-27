54-річна українська актриса Ольга Сумська поділилася рецептом настоянки, яку вона щорічно робить восени

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото і відео, на яких розповіла про корисні властивості настоянки, а також розкрила секрет приготування. Варто відзначити, що на фото Ольга виглядала молодшою.

"Сезон каштанів прийшов! Друзі, знову ділюся чудовим рецептом цілющої настоянки з каштана в моїй рубриці «Голос трави». Годі й говорити вам про неймовірні властивості плодів каштана, прогугліть і самі побачите!», - зазначила Сумська.

За словами актриси, потрібно зібрати каштани і нарізати їх, після чого розкласти по банках і залити хорошою горілкою або самогоном. Настоянка повинна настоятися в темному місці як мінімум 15 днів. Чим довше вона буде стояти, тим кращим буде ефект від її використання.

"Натираємо настоянкою суглоби (коліна, лікті, хребет), все, що ниє і дає про себе знати... рекомендую цю настоянку в будь - якому віці, це прекрасна альтернатива аптечним мазям і препаратам на каштанах, де ними тільки пахне", - зазначила Сумська.

У коментарях актрисі залишили масу слів подяки і компліментів.

"Супер. Ви така молода, навіть без макіяжу молода і красива така, я б вам 30 років максимум дала", "Самогоночкою, я балдію. Ольга ви супер", "спасибі, обов'язково зроблю таку настоянку для своєї мами", - пишуть люди.

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