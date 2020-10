View this post on Instagram

Конкурс краси @mrs.ukraine.international,розкішний вечір разом з неймовірними красунями,успішними леді від 29 до 55 років 👸🏻👸🏼👸,про яких напишу окремий пост,бо вони дійсно варті того,аби ви про них знали!Просто хочу подякувати @iana_lutska за вишукану,теплу атмосферу і чудовий настрій!Ну і виступ @vitaliyborysyuk для наших красунь з піснею «У любви красивые глаза»❤️👀Гортайте фото і відео!