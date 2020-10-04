Українська Роксолана, актриса Ольга Сумська викликала переполох у мережі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри зі своїх гастролей з виставою "Майстер та Маргарита".

Сумська постала на фото разом з іншими учасниками шоу в автомобілі, на якому трупа пересувається українськими містами.

Так, нев'януча 54-річна актриса показала обличчя крупним планом, тримаючи в руках букет квітів. На інших знімках щаслива Ольга посміхається в оточенні більш молодих колег. Помітно, що кадри природні, "живі", без використання спеціальних фільтрів або фотошопу.

"Поїхали! 🎭 #майстертамаргарита ЧЕРКАСИ, це було неймовірно! А вже завтра, 4 жовтня, нас зустрічає Київ! ✋18.00, Жовтневий палац! А далі 5 жовтня - Охтирка, 6 жовтня - Кропивницький!", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, нахвалюючи нестаріючу Роксолану:

"Найкрасивіша українка! Коли ваш портрет надрукують на декадній банкноті? Ви гідні!"

"Дякую Вам за чудову виставу!!! Ви були неймовірні!!! Чекаємо Вас з новими виставами в Черкасах!!!"

"Красуня👍"

"Неможливо бути такою красивою!!!😍😍"

"Роксолана красуня"

"Як відьма Конотопська! У хорошому сенсі! 🤗🤩😘"

Раніше ми повідомляли, довгонога й квітуча Сумська вразила своїм виглядом на конкурсі краси.

"Розкішний вечір разом з неймовірними красунями, успішними леді від 29 до 55 років, про яких напишу окремий пост, бо вони дійсно варті того, щоб ви про них знали!", - повідомила актриса в підписі до знімків. Але увагу шанувальників привернула саме Сумська, а не учасниці конкурсу.

54-річна актриса в сяючому вбранні просто затьмарила головних красунь України.

Нагадаємо, що помолоділа Сумська вразила кадрами з відпочинку: "сама досконалість!».

Як повідомляла Politeka, секрет 38-річної Віри Брежнєвої без єдиної зморшки розкритий: "як і Сумська.."

Також Politeka писала, що Сумська пояснила, хто не дає Україні бути успішною:"приходять, щоб збагачуватися".