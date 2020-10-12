Популярна українська співачка Тіна Кароль показала себе в гримерці з незвичного ракурсу

Знаменита артистка завжди вражає образами на сцені. Зараз співачка бере участь в танцювальному шоу в ролі телеведучої, тому в її профілі в Instagram багато фото і відео з за лаштунків. Не так давно на фан-акаунті також був представлений подібний ролик.

Перед тим, як почати збиратися, Тіна вразила домашнім виглядом. У тонкій білій майці і без ліфчика співачка підкорила образом перед дзеркалом. І не дивно, адже Кароль багато тренується в спортзалі, просто не показує цього занадто часто.

Якщо говорити про дієту співачки, то її звичайний раціон складається з несолодкої вівсянки, риби, морепродуктів і овочів. Втім, Коли тіні потрібні сили перед концертом, вона може замовити і з'їсти цілу курку. Як видно в ролику, співачка не тільки струнка, але ще і добре нафарбована. Кожен раз зірка вибирає нюдові тони і акцент на очах.

"Найкрасивіша❤😍; Мені холодно, а в тобі стільки тепла🔥 🚀; яка ж Тіна 🤪 спокійно дивитися не виходить❤️; те відчуття, коли тобі 21, а Тіна виглядає молодше тебе....❤ ️ ; Ммммммм, а які очі балдежние🔥; Дуже гарна❤️❤️❤️ Интересно; цікаво що за колечко на пальчику у Тіночки👀 😍; ви прекрасні; сонечко ☺; найсексуальніша найкрасивіша дівчина».

Раніше ми писали, що співачка останнім часом все частіше показує ролики, які не стосуються її роботи. Як відомо, для артистки це велика рідкість, адже раніше вона показувала виключно робочі моменти і постановочні фото зі зйомок.

Після карантину зірка переглянула погляди на Instagram і періодично ділиться милими відео з колегами, фото з-за лаштунків під час відпочинку і показує, як розмовляє з товаришами. Як і в попередні рази, на новому ролику співачка захопила кокетливою поведінкою:

У ролику знайомий Тіни дивиться на неї і запитує, що сталося. На що сама співачка злегка дметься, крутить головою і з посмішкою відповідає:

"Хоч би що, ну похвали мене!",- заявляє зірка.

Колега зірки посміхнувся у відповідь і сказав: «красуня, красуня, красуня».

Шанувальники не залишилися осторонь, написавши Побажання: "Щасливі разом, і щастя вам нескінченного❤️; А як ці стікери придбати?; Ого, вітаю🔥 🔥 🔥».

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