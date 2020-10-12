Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал підкорила спокусливим виглядом в ночнушці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в довгій сукні білизняного типу або ночнушці. Ніжний наряд струмував на молодому стрункому тілі Анни. Було видно, що зірка не стала надягати під сукню білизну. Вона трохи підняла ніжку, а руку поклала на стегно.

Дівчина сфотографувала себе в дзеркалі. Видно було, що вона знаходиться в красивому місці. Ймовірно, на зйомках.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в «Сватах», поділилася секретом своєї краси. Актриса розповіла, що на зйомках їй доводиться вставати о 5 ранку. Вона відправляється на йогу, після чого працює. Як відомо, у Анни є маленький син, який ходить в садок. В її розкладі є обов'язковий час і для нього.

Нещодавно ми писали, що Анна Кошмал здивувала несподіваним перетворенням. Для нового серіалу актриса перетворилася на копа. Кошмал опублікувала знімок, на якому позувала на передньому пасажирському місці і радісно дивилася в камеру.

Варто відзначити, що кар'єра Кошмал після «Сватів» стрімко пішла вгору. Вона встигла знятися в таких фільмах і серіалах як «Сашка», «Хороший хлопець», «Село на мільйон».

Нагадаємо, що Анна Кошмал полонила ніжною красою, засвітивши солодкі місця під тонкою тканиною: виросла дівчинка.

А ще Politeka писала, що Анна Кошмал похвалилася підрослим сином на ніжному фото: «Прям віє любов'ю».

Також Politeka повідомляла, що Анна Кошмал вразила зізнанням про хворобу:"моє життя більше не буде колишнім".