Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал порадувала шанувальників новим знімком

Як передає Politeka.net, красуня прогулювалася біля моря і вирішила зняти пам'ятний момент на фото. Вона стояла на височині, спершись об перила і закинувши голову назад. Розпущене волосся зірки розвивалося на вітру. Красуня закрила очі від задоволення і насолоджувалася моментом.

Особливу увагу привернув рельєф тіла актриси, який проглядався через тонку тканину. Шанувальники змогли розгледіти плоский животик актриси і її пишні груди. В цілому фото вийшло неймовірно атмосферним.

"У Миколаєві відмінна погода, смачна їжа, розслаблений ритм і маса інших приємних сюрпризів. А як ваш настрій?",- підписала фото зірка.

За 20 хвилин її знімок зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви прекрасні, я так рада вашому візиту в Миколаїв", «Красотулічка. Настрій гарний», «красуня», "чудово", "Приїжджай ще. Як з театром так і поза виставами. Успіх. Гарного дня", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал захопила красою на ніжному фото. Красуня зробила селфі, яке вийшло неймовірно жіночним. Яскравості знімку додав зелений жакет, а спокусливості чорний топ.

Нагадаємо, що Анна Кошмал без сорому засвітила ідеальну фігуру на дуже вологому фото:"хороша попа".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал з яскравим макіяжем довели до сліз: "як можна бути такою...".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал ошелешила перевтіленням, зухвале фото.