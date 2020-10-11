Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася зворушливим фото з маленьким сином

Актриса, полюбилася багатьом за роль Женьки в популярному серіалі від Студії «Квартал 95», опублікувала милий знімок в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кошмал тримає на руках свого маленького сина, притискаючи малюка до себе. Актриса прикрила очі і щасливо посміхається.

"Коли я його обіймаю, все на світі втрачає своє значення", - підписала знімок зірка.

Шанувальники актриси тут же почали засипати її коментарями.

"Нехай такі хвилини тривають вічність і будуть наповнені найчистішою материнською любов'ю", "щастя вам, Ганнуся і вашій родині. Ваші пости завжди наповнені чимось світлим і добрим", "який вже великий", "яка милота", "як мило два зайчика", "дуже душевне фото! Дуже мило і прям віє любов'ю", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кошмал зізналася, з якими проблемами зіткнулася через пандемію.

"Моє життя більше ніколи не буде колишнім. Світова пандемія навчила нас мити руки кожні пів години, стабільно стерилізувати телефон і інші особисті речі, не торкатися несвідомо зайвий раз до обличчя і нарешті згадати, що чистота - це здоров'я", - зазначила Ганна.

Нагадаємо, змучена Женька зі "Сватів «вразила зізнанням про хворобу: "моє життя більше не буде колишнім".

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