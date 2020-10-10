Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал зізналася, з якими проблемами зіткнулася через пандемію

Як передає Politeka.net , своїми переживаннями актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Моє життя більше ніколи не буде колишнім. Світова пандемія навчила нас мити руки кожні пів години, стабільно стерилізувати телефон і інші особисті речі, не торкатися несвідомо зайвий раз до обличчя і нарешті згадати, що чистота - це здоров'я", - зазначила Ганна.

Актриса також заговорила про вже наболілі речі для всіх в період пандемії.



"Не знаю як ви, А я більше не можу жити без антибактеріальних серветок і антисептика. Вони лежать у мене в кожній сумці і рюкзаку, у всіх куртках) ну і звичайно ж в кожній парі штанів завжди захована мінімум одна маска, впевнена вам це знайомо", - поділилася актриса.

Шанувальники Анни в коментарях під постом розділили її біль і захопилися красою актриси.

"Ви абсолютно праві, здоров'я - це головне. У мене в кожному рюкзаку лежать дві маски"," чудово"," красуня"," бережіть себе і близьких", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів "блиснула" диньками "в купальнику:"краще, ніж у подружки".

Як повідомляла Politeka, Женька зі " Сватів "приспустила одяг і вигнулася заради витонченого фото:"чарівний погляд".

Також Politeka писала, що Женька зі "Сватів" змусила червоніти нескромною позою: найкращий ракурс.