Американська модель Ебігейл Ретчфорд посвітила соковитими принадами у відвертому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіжі фото, на яких постала у відвертому вигляді. Вона розвалилися на кам'яній поверхні в рожевому купальнику з картатим візерунком, який візуально зробив більше її і без того пишні груди. Трусики на зав'язках такого ж кольору ледь прикрили зону бікіні.

На знімку Ретчфорд відображена головою до камери-з такого ракурсу добре видно не тільки бюст, але і розкішні стегна моделі. Можна помітити, що руки Ебігейл стали вологими чи то від води, чи то від спекотної погоди.

"Вставай і сяй;) 👙 1 або 2? Обрізаний або повний? 😎 Коментар нижче www 💋", - зазначила знаменитість в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі висловили в коментарях своє захоплення ідеальним тілом і сміливим вбранням моделі:

"Вдалого початку нового тижня, принцеса❤⚘🌷☕❤⚘🌷☕"; "Ебігейл, ти чудово карколомна і чудова. У мене дихання перехоплює, коли я бачу твої прекрасні очі, твою сяючу посмішку і твої чуттєві губи - майже смертельне поєднання !!! 🔥❤️🌻🌹☀️😍"; "У тебе відмінне ідеальне тіло🔥 🌷"; "Королева Ебі"; "від тебе дихання перехоплює"; "чиста краса. Завжди така красива"; "Богиня".

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