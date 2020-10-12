Американская модель Эбигейл Рэтчфорд посветила сочными прелестями в откровенном купальнике

Как сообщает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежие фото, на которых предстала в откровенном виде. Она развалались на каменной поверхности в розовом купальнике с клетчатым узором, который визуально сделал больше ее и без того пышную грудь. Трусики на завязках такого же цвета едва прикрыли зону бикини.

На снимке Рэтчфорд запечатлена головой к камере - с такого ракурса хорошо виден не только бюст, но и роскошные бедра модели. Можно заметить, что руки Эбигейл стали влажными то ли от воды, то ли от жаркой погоды.

"Вставай и сияй; ) 👙 1 или 2? Обрезанный или полный? 😎 Комментарий ниже www 💋", - отметила знаменитость в описании к фото.

Пользователи социальной сети выразили в комментариях свое восхищение идеальным телом и смелым нарядом модели:

"Удачного начала новой недели, принцесса❤⚘🌷☕❤⚘🌷☕"; "Эбигейл, ты восхитительно сногсшибательная и великолепная. У меня дыхание перехватывает, когда я вижу твои прекрасные глаза, твою сияющую улыбку и твои чувственные губы - почти смертельное сочетание !!! 🔥❤️🌻🌹☀️😍"; "У тебя отличное идеальное тело🔥🌷"; "Королева Эби"; "От тебя дыхание перехватывает"; "Чистая красота. Всегда такая красивая"; "Богиня".

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